مصر | إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بطريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بطريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق المريوطية، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفي، وجار رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود مصابين.

وبإنتقال رجال المرور لمكان البلاغ تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلاب الميكروباص، وإصابة 10 أشخاص من مستقليه، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.