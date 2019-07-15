مصر | "جاله اكتئاب بسبب نتيجته".. النيابة تستمع لأقوال والد طالب الزيتون المنتحر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جاله اكتئاب بسبب نتيجته".. النيابة تستمع لأقوال والد طالب الزيتون المنتحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الزيتون الجزئية، الاستماع إلى أهل طالب الثانوية العامة المنتحر شنقًا داخل شقته، بسبب نتيجته التي جاءت مخيبة للآمال بالنسبة له.



وبسؤال والد الطالب "إسلام.م"، أكد دخوله في حالة من الاكتئاب بعد ظهور نتيجته وتيقنه بأنه لن يلحق بالكلية التي كان يرغب بها؛ ثم استغل وجوده بمفرده بالمنزل وقام بشنق نفسه داخل حجرته".



وأكدت معاينة النيابة عدم وجود شبة جنائية كما أمرت النيابة بدفن جثة الطالب.



وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الجيران بانتحار طالب وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم، وتبين مصرع الطالب شنقا بسبب نتيجته في الثانوية العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.