مصر | 17 يوليو.. محاكمة 3 مشرفين بناد رياضي بالنزهة لغرق طفل بحمام السباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 يوليو.. محاكمة 3 مشرفين بناد رياضي بالنزهة لغرق طفل بحمام السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 يوليو القادم أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بنادٍ رياضي لاتهامهم بالإهمال في واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة.

وكانت استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم فية بشكل مباشر مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة ابنه 5 سنوات، مؤكدًا على أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة في النادي، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه في المكان.

وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.

وتعود البداية عندما تقدم والد الطفل ببلاغ في قسم النزهة يتهم النادى الرياضي والمشرفين على حمام السباحة بالإهمال الذي أنهى حياة نجله.