شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن بدء اختبارات القبول بالمدارس الفنية للتمريض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة شمال سيناء إجراءات اختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة، طبقًا للقواعد والاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة والمحافظة.

وأكد الدكتور طارق محمود كامل، وكيل وزارة الصحة المشرف العام على الاختبارات، أنه تم البدء بالمتقدمين لمدرسة تمريض العريش بنين باختبارات في مواد الإملاء واللغة الإنجليزية والمعلومات العامة والاختبارات الشخصية للمتقدمين عن طريق لجنة متخصصة مكونة من مديريتي الصحة والتربية والتعليم والمحافظة، تأكيدًا لمبدأ الشفافية والتحقق من تطبيق القواعد واشتراطات القبول.

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وأشار «كامل» إلى أن الاختبارات هي الفيصل في قبول الطلاب حرصًا على تخريج طاقم تمريض متمكن وقوي يساعد في تطبيق المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة أنواع الرعاية الصحية والعلاج والتعامل مع المرضى.

وأعلن أن من أهم الاشتراطات التي حددها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، هو الحصول على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسى 2019 / 2020 بمجموع 255 درجة كحد أدنى، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، والحصول على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادى منها، وألا يقل سن المتقدم عن 14،5 عاما ولا يزيد على 18 عاما في 1- 10- 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى، فضلا عن اجتياز الاختبارات وهي اختبار شخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة.

ويتضمن كشف نظر وكشف باطنة واختبار مخدرات واختبار نفسي بواسطة إخصائي أمراض نفسية واختبار الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية بشرط الحصول على 7 درجات من 10 في كل اختبار، وكشف الهيئة، ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن .

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير ادارة التدريب رئيس لجنة الاختبارات، أن إجمالي عدد المتقدمين لمختلف مدارس المحافظة بلغ 511 طالبا وطالبة والمطلوب منهم 120 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن مواعيد الاختبارات موزعة ومقسمة حسب المدارس، حيث تم البدء بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش بنين، وغدا المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش بنات، ثم المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد بنين يوم الأربعاء، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد بنات يوم الخميس المقبل، ثم المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبدبنين يوم السبت القادم، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبدبنات يوم الأحد المقبل، على أن تنتهي الاثنين.

اختبارات القبول فى مدارس التمريض بشمال سيناء‬

اختبارات القبول فى مدارس التمريض بشمال سيناء‬

اختبارات القبول فى مدارس التمريض بشمال سيناء‬