شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة تظلمات طلاب الصف الأول الثانوي حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مد فتح باب تلقي التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية حتى الأربعاء 17 يوليو 2019. كانت الوزارة فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.

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