شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي ترد على 52 طلب إحاطة في البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل جلسة الرد على طلبات الإحاطة المقدمة لوزيرة التضامن الاجتماعي، والتي بلغت ٥٢ طلب إحاطة مقدمة من ٤٢ نائبًا، حيث قدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس تحالف دعم مصر بالبرلمان، التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قانون العمل الأهلي، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات.

وبحسب بيان، الاثنين، بدأت طلبات الإحاطة بالنائبة جهاد إبراهيم حول شروط قبول طلبات الأسر البديلة، وطالبت النائبة باستثناء بعض الأسر المتقدمة لكفالة الأطفال من شرط تعليم الزوج والزوجة، كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة حول عمليات تنقية المستفيدين من الدعم النقدي.