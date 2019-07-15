شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردنى لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث تم تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تضمن مُتابعة نتائج الدورة الثامنة والعشرين للجنة العُليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يوليو الجاري على مستوى رئيسيّ وزراء البلدين، وكذا تناول الاتصال مُناقشة مشروعات التعاون الاقتصادي والصناعي المُشترك الجاري تنفيذها ، وأعرب وزيرا الخارجية عن الارتياح تجاه التطور الكبير الذي تشهده العلاقات.

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