شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..ـ السنغال تبحث عن التتويج الأول.. والجزائر تهتز فرحاً بعد تأهل المحاربين لنهائى أفريقيا.. القاهرة أرض الأحلام للجزائر والسنغال.. الرئيس عبد القادر بن صالح يهنئ محاربو الصحراء.. والجماهير تحتفل بالإنجاز حتى الصباح بفرنسا ومصر والجزائر

ـ رسمياً.. انطلاق المرحلة الأولى الأحد المقبل.. طريق طلاب الثانوية إلى مكتب التنسيق.. المؤشرات الأولية: %98.3 للطب و97.9% للأسنان.. 78 ألف طالب يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية

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ـ «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى » والكشف عن الأمراض غير السارية

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