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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..
ـ السنغال تبحث عن التتويج الأول.. والجزائر تهتز فرحاً بعد تأهل المحاربين لنهائى أفريقيا.. القاهرة أرض الأحلام للجزائر والسنغال.. الرئيس عبد القادر بن صالح يهنئ محاربو الصحراء.. والجماهير تحتفل بالإنجاز حتى الصباح بفرنسا ومصر والجزائر
ـ رسمياً.. انطلاق المرحلة الأولى الأحد المقبل.. طريق طلاب الثانوية إلى مكتب التنسيق.. المؤشرات الأولية: %98.3 للطب و97.9% للأسنان.. 78 ألف طالب يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبيةـ «كارت أحمر» لـ«التوك توك» فى المدن الجديدة
ـ «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى » والكشف عن الأمراض غير السارية
ـ ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبى بـ 8 مليارات جنيه.. تحرير جرائم رشوة واختلاس ب 118 مليوناً وقضايا اتجار بالعملة ب 200 مليونـ أعضاء البرلمان الليبى يتفقون فى القاهرة على ضرورة تفعيل دور «النواب».. البيان الختامى يدعو لعقد جلسة تباحث لتشكيل حكومة وحدة وطنية
ـ ألمانيا تفضح جرائم الدوحة قطر إمارة «غير آدمية».. تقرير «فونكو» يكشف انتهاك الإمارة لحقوق الإنسان فى ملاعب كأس العالمـ مسلسلات الـ54 حلقة ترفض «إجازة المصايف».. «سينرجى» تبدأ تنفيذ خطة ظهور الأعمال الدرامية على مدار العام
ـ الأحمر يعود من معسكر إسبانيا.. تنازلات على جبر من أجل الإنضمام إلى النادى الأهلى
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