شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : إنشاء مكتب سجل تجارى فى المنطقة الحرة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إنشاء مكتب سجل تجارى بالمبنى الإدارى بالمنطقة الحرة، بمحافظة بورسعيد، تحت اسم مكتب سجل تجارى استثمار بور سعيد، لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة بورسعيد .

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.

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لافتا إلى أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتمانى، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.