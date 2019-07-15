شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الكويت: عناصر الخلية الإخوانية اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح حول تفاصيل القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وجارٍ مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.

Advertisements

ولفت إلى «أننا نواصل التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على الخلية الإخوانية»، مشيراً إلى أن «عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر».

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح في سبيل اكتشاف هذه الخلية، مؤكدين أنهم دوماً العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين ودرعها الحصين.

كما أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره.

وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد مؤخراً فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية وذلك لافتتاح مقر بعثه الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وقد تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات مع دولة الكويت، حيث أشادت بسياسة دولة الكويت الشجاعة لقيامها بدور الوسيط في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة باعتبارها «صوت الحكمة وقوة السلام».