شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: الفترة المقبلة ستشهد تطورا أسرع في تمكين التكنولوجيا في حياتنا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الدفع بالمرأة في مصر وتمكينها تعتبر من الأساسيات المطلوبة في المجتمع، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية أعدت دراسة لتمكين المرأة في مصر أفادت بأن تمكين المرأة يضيف أكثر من 34% للدخل المصري.

وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر «إطلاق عنان إمكانيات رائدات الأعمال في مصر»، والذي عقدته وحدة اتحاد الصناعات المصرية للمرأة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، أن تعديل الدستور المصري، وجعل المرأة تستحوذ على 25% من المقاعد، يعطي قوة دفع للمرأة بأن يكون لديها آمال ورؤية، موضحا أن وجود أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يستخدمون الأجهزة الذكية مؤشر لإزالة أي حواجز تعرقل المرأة، حيث إن الطفرة التكنولوجية الموجودة حاليا تمكن أي فرد للوصول للمعلومة والأسواق، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا أسرع في تمكين التكنولوجيا في حياتنا اليومية.

وأضاف أن المجتمع المصري هو أحد أهم المجتمعات التي بدأت بتمكين المرأة، مؤكدا أنهم يسعون لاستعادة مكانة المرأة كما كانت في الماضي حيث تبوأت مكانة مرموقة منذ عهد الفراعنة.

وأشار توفيق إلى أن اتحاد الصناعات تغلبه الذكورية، ولكن ذلك لم يمنعهم من الموافقة على تبني وجود وحدة لتمكين المرأة، مشدداً على تكسير الحواجز الزمنية والمكانية ووجود برامج تتبنى ذلك.

وتحدث إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فقال إن المرأة نصف المجتمع ومع ذلك فإن السيدات العاملات تمثل ١٠٪ فقط من مجتمع العمل كما تحتل المرأة درجة أقل في مجال الأعمال وهذا ليس عادلا.

وأضاف «أوشلان»: «أنا سعيد بأن اتحاد الصناعات يدعم ويساند مجهودات تجعل المرأة متمكنة في مجالات كثيرة»، مضيفا: «لقد بدأنا العمل من ٢٠١٣، ٢٠١٤ وكنا معا في وحدة المرأة في مجال الأعمال».

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واستطرد أوشلان أن «المنظمة بدأت العمل في هذا المجال وهناك أطراف كثيرة تدعمها وقد قدمت جدولا للتعاون ليس فقط يتعلق بالمرأة في مجال العمل وإنما أيضا في مجال المساواة بين الرجل والمرأة».

وتابع: «في عام ٢٠١٦ قامت منظمة العمل بنشر تقرير بتقييم دور المرأة في المجتمع المصري»، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية بدعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.

وأوضح «أوشلان» أن منظمة العمل تتبنى اتجاها جديدا من أجل تمكين المرأة في مجال الأعمال، مشددا على ضرورة تشجيع المرأة ليكون لها دور إيجابي.

واختتم كلمته قائلا إن منظمة العمل تعمل على ترويج دور المرأة كسيدة أعمال، مضيفا: «نحن سعداء جدا مع الأطراف المعنية بدعم ريادة السيدات في مجال الأعمال في مصر».

ومن جانبها، قالت لورا كانسيكاس، سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، إن فنلندا منذ استقلالها من مائة عام وهي تهتم بالجندرية وهي مساواة المرأة بالرجل، مؤكدة أنهم تقدموا كثيرا في هذا المجال.

وأضافت كانسيكاس خلال مؤتمر «إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر»، المقام حاليا بالقاهرة، بمشاركة اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية، أنه في إبريل الماضي كانت لديهم حوالي 200 برلماني جديد، منهم 98 من السيدات، وأيضا منذ شهر تواجد بالحكومة الفنلندية الجديدة نحو 11 وزيرة، إلى جانب 8 وزراء فقط.

وأشارت سفيرة فنلندا إلى أن اختيار المرأة في المناصب لا يتم إلا عن طريق مساهمتها الإيجابية التي تقدمها للمجتمع، مؤكدة على دور المرأة في 2030، للمساهمة في إثراء المشروعات ونماء المجتمع.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد إطلاق اتحاد الصناعات المصرية لورقة الموقف بشأن «تنمية ريادة الأعمال النسائية»؛ والتي تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية «العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس» الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية، ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.