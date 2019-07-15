شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: البرلمان الليبي السلطة المنتخبة الوحيدة القادرة على إنهاء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، حول تطورات الأزمة الليبية، بعد إصدار أعضاء البرلمان الليبي بيانًا ختاميًا، عقب اجتماعهم بالقاهرة.

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وقال «فهمي» خلال تصريحات متلفزة: «اجتماع أعضاء البرلمان الليبي مبشر، وسيبنى عليه خطوات ناجحة الفترة المقبلة».

وأشار فهمي إلى أن اجتماع أعضاء البرلمان الليبي اتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل دور البرلمان، كونه السلطة المنتخبة الوحيدة القادرة على احتواء جميع الأطراف، لافتا إلى أن القاهرة أكدت على مدار الفترة الماضية، على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا، والتوصل إلى حل داخلي للأزمة.

وأوضح أن الاجتماع أكد على مدنية الدولة الليبية، وأهمية توحيد الرؤى للتوصل إلى حل سياسي.