شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو «الصفر%» شبح يحاصر الطالبات بالثانوية العامة.. هل يتكرر بعد «مارلين»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيناريوهات «الصفر» وتظلمات الثانوية العامة لا تنتهي سنويًا، تكررت هذا العام بحصول الطالبة مارلين إسحق سعد، بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، على مجموع «صفر» في مادتي اللغة العربية والإنجليزية.

إذ زعمت تبديل ورقة إجابتها بالمادتين حيث لم تترك ورقتها فارغة، في المقابل حرر والدها محضرًا رقم 2847 إدارى لسنة 2019 بمركز شرطة أبوقرقاص، وطالب خلاله بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المراقبين.

تلك التظلمات التي تشابهت بحذافيرها مع طالبات «الصفر» بالسنوات الماضية، وربما تتصاعد التظلمات بشتى صورها بعد إعلان خالد عبدالحكيم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات فتح بابها، غدًا.

على رأس قائمة «مشاهير الصفر%»، الطالبة نورهان أشرف، التي حصلت على مجموع 4% فقط في الثانوية العامة، عام 2018، من بينها صفران بمادتي الكيمياء والفيزياء، ونصف درجة في اللغة الإنجليزية، ودرجة واحدة في اللغة العربية، رغم تفوقها الدراسي وحصولها على 96.5% في الصف الثاني بالثانوية العامة، ما دفع أسرتها إلى الشعور بالتلاعب في نتيجتها.

فتلك الفتاة التي تعيش بمدينة قفط محافظة قنا والوسطى بين 3 فتيات، أصابتها حالة من الزعر نتج عنها شعور بالعزلة والاكتئاب بعدما ذهب حلم كلية الطب والسفر إلى الخارج بعيدًا عن أنظارها، أما والدتها طالبت بالتحقيق وتدّخل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مشكلة ابنتها حينها.

وشددت نورهان على أنها واثقة من تفوقها ونجاحها، خاصة أنها تأكدت من أن إجاباتها صحيحة من خلال مراجعتها مع مدرسيها وزميلاتها، مؤكدة أنها تعرضت للظلم بهذه النتيجة، لذا وزير التربية والتعليم، بإنصافها والعمل على استعادتها حقها.

وذلك بعد تصريحات أطلقها رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، بتحرير محضرين لها خلال أدائها الامتحانات للعام الدراسى 2017 و2018، وذلك بلجنة مدرسة قفط الثانوية المشتركة.

تكررت بالعام ذاته واقعة «الصفر%» مع الطالبة يوستينا شحاتة سيد كامل، من أبناء مركز مطاي، حيث رسبت في نتيجة امتحان الثانوية العامة، رغم تأكيد أسرتها تفوقها، لذا تقدمت ببلاغ في قسم شرطة أسيوط ثانٍ، وشكوى إلى مجلس الوزارء، تؤكد فيها أن النتيجة ليست صحيحة، وأن أوراق الإجابة التي أطلعت عليها بكنترول أسيوط حينما تقدمت بتظلم، ليست بخط يدها.

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وقال حينها والدها «كامل»، الذي يعمل مزارعًا في كوم مطاي، لـ«المصري اليوم» إنه: «يمكن مقارنة خطها بكراسات إجابة العام الماضي بخطها في كراسات إجابة هذا العام، للتأكد من اختلاف الخط نهائياً، مشدداً على أن ابنته على استعداد لمواجهة أية أسئلة منهجية على الهواء، للتأكد من تفوقها وصدق قولها، خاصة أنه معروف عنها تفوقها منذ الصغر».

وأضاف الأب: «كنا ننتظر 98 أو 99% هذا العام، لأنها متفوقة وخرجت من كل المواد وهي سعيدة وراجعت مع معلميها وأكدوا لها الدرجات النهائية، إلا أن الفتاة في حالة انهيار تام، بعدما علمنا حصولها على 33% وهو الرسوب».

وبالفعل حصلت طالبة شعبة علمي علوم _هذا العام 2019_ على مجموع 97%، وأثبتت جدارتها دراسيًا، وقال والدها إن: «الله أظهر الحق هذا العام بعدما أصرّت (يوستينا) على أن تعيد السنة».

واستكمل كلماته معبرًا عن سعادته بنجاحها: «ابنتى قامت بتقسيم المواد الدراسية على عامين، حصلت العام قبل الماضى على 98.5%، والماضى الذي ظُلمت فيه على 33%، إلا أن الله عوّض صبرنا وأخذت حقها هذا العام بحصولها على 97%».

من قبلها ضربت واقعة «الصفر%»، الطالبة أميرة زكريا جوهر، في 2016، لذا حررت هي الآخرى بلاغًا بقسم شرطة أبوقرقاص بالمنيا، بعد حصول طالبة شعبة علمي علوم، بالصف الثاني الثانوي، على صفر في اللغة العربية ودرجة واحدة في الإنجليزية واللغة الثانية صفروالكيمياء صفر أما الأحياء حصلت على «1»، والجيولوجيا وعلوم البيئة «صفر» والفيزياء «صفر»، ليصبح أجمالي الدرجات 2 فقط.

وقالت «جوهر» إنها لم تترك ورقة إجابتها فارغة، وفي حالة تركتها دون أي إجابة يحرر رئيس اللجنة والملاحظين محضرًا بذلك، وهو ما لم يحدث بلجنتها، محاولة إثبات التزامها بالإجابة على أسئلة الامتحانات. وعلّق والدها مُتأثرًا بما تعرضت له ابنته: «إنني انهرت عقب معرفة النتيجة، وكنت أسعى لأن تكون نجلتي حاجة كبيرة».

وفي عام 2015، ظهرت أزمة الطالبة مريم ملاك، والتي عرفت إعلاميًا بطالبة «صفر الثانوية العامة»، وتحوّلت مشكلتها إلى قضية رأي عام، فالطالبة متفوقة وحصدت المراكز الأولى في سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

وكانت «ملاك» أكدت في محضر شرطة حررته بمحافظة أسيوط، أن أوراق إجابتها الموجودة بالكنترول لا تمت لها بصلة.

أدت «ملاك» امتحانات الثانوية العامة في العام التالي 2016، بإدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظام «منازل»، وحصلت على مجموع 94.02% _شعبة علمي علوم_ لتلتحق بكلية الصيدلة في جامعة خاصة، وحصلت على تقدير «امتياز» بالفرقة الثانية، بعد مرور 3 سنوات من حصولها على 0%.

وصرّحت الطالبة بعد إعلان نتائجها قائلة: «الحمد لله ونشكر الرب أظهر تعبى ونتيجتى الحقيقية وأهم حاجه إنى انتصرت على اللى كانوا بيكذبونى والنجاح ده مش ليا النجاح لأهلى وأخواتى وأصدقائى اللى وقفوا جنبى طول الفترة اللى فاتت».