شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرلمان يقفون تحية للرئيس السيسي في ختام دور الانعقاد الرابع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حيا أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوفا، وذلك استجابة لطلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة توجيه التحية لـ«الرئيس» في نهاية دور الانعقاد.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة، أن «المجلس أجرى أيضا تعديلات دستورية مهمة كشف التطبيق العملي عن ضرورتها الملحة في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، فعكست استقرار الوضع واستتباب الأمن والنظام».
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