شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية على الجمهورية أدبي: «كنت بذاكر على الحيطة نص ساعة وبلعب بقية الوقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الطالبة آلاء محمد حسن، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العام شعبة أدبي بمجموع 409.5 درجة، عن سعادتها البالغة بحصولها على هذه الدرجة، حيث ذكرت أنها شاهدت نتيجتها من على موقع الوزارة ولم يتصل بها أحد ليبلغها أنها من الأوائل، ولم تعرف إلا عندما اتصل بها الصحفيون.

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وقالت «حسن»، خلال لقاء تليفزيوني، إنها تعبت كثيرًا طوال العام وكانت تُصاب باليأس في بعض الفترات، لافتة إلى نظام المذاكرة خلال العام فهي لم تكن تذاكر لعدد ساعات محددة يوميًا بل كانت تذاكر دروسها أولا بأول، فقد كانت تذاكر من خلال الكتابة على الحائط، وقد تذاكر في اليوم الواحد نصف ساعة فقط وتلعب باقي الوقت.

وأعربت الطالبة عن رغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام لغة إنجليزية، موجهة النصح لطلاب الثانوية الجدد أن يذاكروا أولا بأول، ولا يأجلون واجباتهم للغد.

من جانبها، قالت سحر، والدة آلاء، إنها كانت تدعم ابنتها طوال العام وتحفزها على المذاكرة وتحاول إصرافها عن القلق والتوتر، فضلًا عن تغاضيها عن كتابة ابنتها على جدران المنزل أثناء المذاكرة، قائلة: «عوضي على ربنا».