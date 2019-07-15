شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يجوز للمسلم ترك السُنة النبوية الواجبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السنة الواجبة تتساوى مع الفريضة، ومبينة للعبادة وعليها ثواب وعقاب في حال تركها.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «الفرض هو الواجب من يتركه ولا يفعله يصبح آثما أو عاصيا، ولو قلت إن هذا معصية فهذا ليس معناه أن صاحبه في النار، وإنما الحديث هنا عن الفعل، ولا دخل لنا بما سيكون عليه في الآخرة».
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