شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مصر تقدم برامج حماية اجتماعية لا توجد في أي دولة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الرقابية تبذل مجهودا كبير في ضبط أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، وهو ما ظهر بعد عدم حدوث تلاعب بتعريفة الركوب المقررة بعد الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «رئيس الوزراء استعرض طموحات الدولة للميزانية المقبلة، خلال اجتماع مع وزير المالية، اليوم الاثنين»، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة شهدت إقرار 60 مليار جنيه في الميزانية المخصصة للمعاشات، فضلا على زيادة بند الاستثمارات الحكومية بقيمة 40 مليار جنيه، والحرص على خفض الدين العام والعجز الكلي.

وأضاف: «صبر المواطن لعب دورا في الوصول إلى الإيجابيات التي تتضمنها الموازنة الجديدة»، معلقاً: «مصر لديها مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لا توجد بأي دولة بالعالم».