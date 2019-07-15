شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعدّل مادة الزيادة السنوية للمعاشات في القانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المُقدم من الحكومة.

وقال «عبدالعال»، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن إن مشروع قانون المعاشات اليوم جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019/2020.

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وأجرى البرلمان تعديلا جديدا مقدما من الحكومة على مشروع قانون المعاشات، قبل التصويت النهائي عليه، يتضمن إعطاء رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اختصاص إصدار القرار الخاص بالزيادة السنوية للمعاشات بناء على تقرير لجنة الخبراء، حيث أشارت الحكومة إلى أن معدل التضخم سيكون هو معيار الزيادة السنوية.

وتنص المادة 35 بعد التعديل على أن:

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.