شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش «منفعة عامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 330 لسنة 2019 باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.