شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم حدوث زيادة بأسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح سعد في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة عملت على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 شهور، قبل إقرار الزيادة الأخير لأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يحقق وفرة في العرض، وهو ما يمكن الحكومة في التحكم بالأسعار.

وتابع «انخفاض أسعار الدولار على مدار الأشهر الماضية، لعب دورا إيجابيا في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية».