شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحيّي رئيس «النواب» في ختام دور الانعقاد: نقدّر قيادتكم الحكيمة للمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهّت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التحية والشكر إلى مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة اليوم في ختام دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول.

وحرص المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في كلمته، على مخاطبة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بأستاذه، وقوله «أستاذى، الأستاذ الدكتور على عبدالعال، باسم الحكومة وباسمي بصفة شخصية، أتقدم بمشاعر صادقة من قلوبنا باسمى معاني الحب والتقدير لما تقدموه لصالح الدولة المصرية».

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واستطرد الوزير، «قدمنا مشروعات كثيرة في الفترة الأخيرة ونعلم مدى جهدكم وصبركم وقيادتكم الحكيمة التي تساعد على المضى قدمًا، ومن كل قلبي نشكركم ونحيكم».

وكان رئيس البرلمان، في الجلسات الماضية، قد وجّه اللوم للحكومة لتقديمها بمشروعات هامة مثل «المعاشات والتأمينات الاجتماعية» قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأعلن عبدالعال، أن الجلسة العامة اليوم هي الأخيرة في دور الانعقاد الرابع. ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل لبداية دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب