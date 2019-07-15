شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشكر «مدبولي»: قاد الحكومة في مرحلة مهمّة من تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، الاثنين، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، قائلا: «قاد الحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، متحملاً المسؤولية السياسية عن الاختصاصات التنفيذية كافة، أمام البرلمان، وبذل بالتعاون مع جميع أعضاء الوزارة جهوداً صادقة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيق بالدولة».

كما أشاد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة قائلا: «البرلمان سيظل يمد يد التعاون للحكومة، من أجل وضع التشريعات».

وتابع: «رقابتنا للحكومة تنبع من تقديرنا للعبء الهائل الذي يقع على كاهل أجهزتنا التنفيذية، فكان استخدام الأدوات الرقابية بما يتناسب مع ظروف البلاد والقدر اللازم لكشف الجوانب السلبية بغية التصويب والتصحيح».