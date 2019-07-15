شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا يخص محافظة البحيرة.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 329 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 54251.83 فدانًا تعادل 227902891 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، ويرمز لها بالحرف «أ»، منها مساحة 5819 فدانًا، تعادل 244449 مترا مربعًا، ويرمز لها بالحرف «ب»، نقلا من أراضي القوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
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