شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب من «النواب» بسرعة ضم «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كل من وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة قطاع الأعمال العام، بسرعة الانتهاء من موضوع «العلاوات الخمس»، والتى سبق أن وجه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء منها في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي بدأها الرئيس منذ توليه الحكم.

وأرسل «وهب الله» -بحسب بيان الاثنين- عدة رسائل إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بالانتهاء من «العلاوات الخمس».

وفى السياق نفسه، أرسل النائب وهب الله إلى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، رسالة يُطالب فيها بضم قيمة العلاوة الاجتماعية التي منحت للعاملين في 2014 إلى الأجر الأساسى، إذ مضت عليها 5 سنوات، وكذلك معاملة الـ 3%، وهى الفرق ما بين العلاوة الاجتماعية والدورية التي تُمنح للعاملين، مع وضع آلية لتعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال على الـ150 جنيه.