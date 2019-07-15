شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة الإسكندرية يحرر بلاغات ضد صيدليات تقدم خصومات على الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، بلاغين لمحامى عام الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المنافسة ضد خدمة " إلكترونية"، قائمة على تقديم خصومات من بعض الصيدليات والسلاسل المخالفة، بما فيه انتهاك للقواعد المهنية، والقانونية المنظمة لمهنة الصيدلة فى مصر.

وأوضحت النقابة، فى بيان، : ظهر خلال الأسبوع الماضى، موقع وخدمة تقديم خصومات على الأدوية من بعض السلاسل، مما يخالف قوانين التسعيرة الجبرية، لائحة آداب المهنة وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن توفير الدواء، بسعر قليل يثير الشكوك حول سلامته، مما قد يشكل تهديد لصحة المواطنين.

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وأوضح فى بلاغه، قيام الموقع بالاتفاق مع بعض الصيدلياتن بتقديم خصومات على الأدوية، بالمخالفة لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، ولائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970 بالاضافة إلى مخالفة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، وقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950 ، مما يؤدى إلى القضاء على المنافسة واحتكار مهنة الصيدلة.

وأوضح أنه سيتم عمل تحذيرات للجمهور من خطورة التعامل مع مثل هذه الخدمات، كما سيتم متابعة البلاغ ومتابعة السادة الزملاء بالمستجدات.