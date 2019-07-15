شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشارع وزارة الزراعة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بشارع وزارة الزراعة، ومحيط كوبرى أكتوبر وما يتم من أعمال تطوير لمطلع الكوبرى والحديقة الموجودة بمطلع الكوبرى. ووجة المحافظ بسرعة الانتهاء من أمال التطوير والعمل على تطوير شارع وزارة الزراعة وتوسعته لمنع التكدس المرورى. وتشمل أعمال التطوير الجارية تغيير الإنارة الموجودة بحديقة كوبرى أكتوبر الموجودة بمطلع الكوبرى، وتغيير الرخام الموجود بمطالع ونزلات الكوبرى، وتزيين الحديقة بالإنارة التجميلية، بالإضافة إلى توسعة شارع وزارة الزراعة واقتطاع جزء من الرصيف الأوسط للشارع مع إعادة تطويره، وتتم الأعمال بالتنسيق مع ادارة الإعلانات بمحافظة الجيزة.

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