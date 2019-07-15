شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك حتى يوم 25 يوليو 2019، ويمكن التقدم للوظائف المحددة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، ولهذا أطلقت الوزارة عليها مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والتي تعد أول مدرسة بمحافظة القليوبية تتبع نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تضمن لطلابها فرص تدريب عملي خلال سنوات الدراسة على أعلى مستوى، والذى بدوره يكسبهم جدارات فنية ضرورية لحصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وأضاف مجاهد، أن مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية باعتباره من المجالات الفنية الهامة بمصر ويركز عليه سوق العمل بشكل أساسي، مما جعله يتطلب الكثير من العمالة المؤهلة لتطوير وتنمية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم بتلك المدرسة استخدام مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دوليًا، وسيتم توفير الجانب العملي من المنهج من خلال توفير تدريب عملي للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

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وقالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدراس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

وأضافت عز، إن مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة فنية مصرية ستحصل على الاعتماد الفرنسي، وتتخصص بمجال الصيانة الكهربائية، مشيرة الى أن سيتم الاهتمام بالمعلمين الذين سيتم اختيارهم للالتحاق بفريق عمل المدرسة، باعتبارهم أحد أهم ركائز تلك المنظومة، و سيتم توفير تدريب تقني عالي الجودة وورش عمل من قبل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والذي سيتم إجراؤه علي أيدي خبراء معتمدين دوليًا، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وبيئة عمل على مستوى عالمي لهم، وكذلك حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

واختتمت عز، أن هذا ما تم بالفعل مع معلمي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر بالعام الدراسي 2018-2019، حيث تم توفير تدريب مكثف لهم بمصر بمعامل وورش مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وبأكاديمية ناس، وتدريبات أخري بمصانع وشركات الشركاء الصناعيين، ذلك بالإضافة إلى خضوعهم لتدريبات خارج مصر للتعرف على أحدث نظم إدارة المدارس والدروس العملية ونظام التوجيه بالمدارس الفنية.

الجدير بالذكر أن فريق عمل مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2019/2020، سيتم تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، أما الوظائف المتخصصة الفنية فستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين فور غلق باب التقديم لاختيار فريق عمل المدرسة.