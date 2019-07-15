شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب يعلن انتهاء دور الأنعقاد الرابع للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليومن الاثنين، انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة الأخيرة، لمجلس النواب اليوم، الاثنين، أنه سيصدر قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الرابع، وسيتم عقد الدور العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، في الموعد الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في ضوء المادة (115) من الدستور، معلنا رفع الجلسة القائمة اليوم.

وتنص المادة 115 من الدستور علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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