شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أراضٍ بالبحيرة لإقامة مجتمع عمرانى..واعتبار ميناء العريش "المنفعة العامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم 329 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 54251.83 فدان ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، نقلاً من أراضي القوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها.

كما أصدر الرئيس السيسى ، القرار رقم 330 لسنة 2019 باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه وكذلك أي أراضى أو منشآت أخري يحتاجها من أعمال المنفعة العامة ، وبسحب ما ورد فى الجريدة الرسمية ، ، تتولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة تشغيل ميناء العريش.