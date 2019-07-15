شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف له لا يجوز عرضه للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لى أن اعرضه للتصويت".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى والتى تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية فى قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك ويتم معاملتها مثل المنازل فى أسعار الكهرباء والغاز،ولفت مروان إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء.