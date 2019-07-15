السيسي يوجه بتقديم أفضل وأحدث الخدمات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الهندسية الإنشائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، والمنشآت الأخرى التي تعكس مراحل الحضارات المصرية على مر العصور.

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ووجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى فضلاً عن المسار الاقتصادي الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ما ستوفره العاصمة الجديدة من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية، على نحو يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع عرض التصميمات المعمارية والمخططات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي الراهن، مع تأكيد أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

على جانب آخر؛ وفي إطار توجيهات الرئيس في هذا الصدد، عرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سير عملية تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة، وذلك في إطار خطة التحديث المتكاملة التي يشهدها حي مصر الجديدة.​