ننشر مشروع قانون التأمينات بعد إقراره من البرلمان (نص كامل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: ينشر "الخليج 365"، نص الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية عقب إقراره بالبرلمان اليوم الاثنين. وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

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