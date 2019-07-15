قرار جمهوري بتخصيص أراض في البحيرة لإقامة مجتمع عمراني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيصي مساحة ٨٣ر٥٤٢٥١ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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