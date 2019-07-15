رئيس "النواب ": المجلس يضع نصب عينيه مشكلات الشعب ومصالحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن المجلس يضع نصب عينيه مشكلات الشعب ومصالحه في توازن دقيق للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.

وأضاف - في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، أمام الجلسة العامة الختامية، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول - أن منهج المجلس هو التبصر في الأحكام والنزول على الواقع المنظور بجميع أبعاده، فضلاً عن الحس الاجتماعي والصالح العام، لافتا إلى أن المجلس أنجز خلال دور الانعقاد الرابع أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، بما يلبي الاستحقاقات الدستورية.

وقال، إن دور الانعقاد الرابع حفل برصيد كبير من إنجازات أدوار الانعقاد السابقة، منوها بجهد النواب الذين عملوا دون كلل فى تفاني ومثابرة بدافع من ضمير وطني ورؤية واعية لضرورات وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه تم الابتعاد عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل والمنطق، والتمسك بالموضوعية والثوابت والمبادئ وقيم الحوار الديمقراطي، حيث أجرى المجلس حوارا مجتمعيا راقيا شهد له المعارض قبل المؤيد، استوعب جميع الآراء من أقصاها إلى أقصاها في صبر وأناة، دُعيت إليه جميع فئات المجتمع وأطيافه، ولم تصادر فكرة، ولم يخش رأيا، ولم يكن لدى المجلس ما يقوله خلف الكواليس، بل ذهب لإعلانه أمام الملأ ، وأن الشفافية والصدق كانت ولاتزال منهج العمل في هذا المجلس.

وأردف يقول- موجهًا حديثه لأعضاء المجلس- إن التاريخ سيتوقف طويلاً ليروي كم تحليتم بالشجاعة و كنتم على قدر المسئولية، والفهم العميق الواعي لطبيعة المرحلة وتحدياتها ومتطلباتها".