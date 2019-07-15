لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز كرداسة شمال المحافظة.

تلقى العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في وفاة سيدة عُثر على جثتها داخل غرفة النوم.

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انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر، لا توجد بها آثار طعنات مع وجود كدمات بالجسم، واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج والأبناء.

مصدر أمني مطلع على التحقيقات أشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأسباب الوفاة حتى الآن، مؤكدا أن نتيجة الفحص وتقرير المعمل الجنائي سيكضفان ملابسات الواقعة.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.