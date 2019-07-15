تجديد حبس 3 متهمين بقتل سايس سرق "كانز" من محل بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل سايس في عابدين.

ونفى المتهمون أمام قاضي المعارضات تعمدهم قتل المجني عليه، قائلين: "كنا بنأدبه".

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وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه حاول سرقة زجاجة مياه غازية "كانز" من ثلاجة أحد المحال التجارية بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد، وعندما رآه المالك طارده حتى تمكن من شلّ حركته بمساعدة اثنين من العاملين لديه واصطحابه لداخل المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قيدوا المجني عليه على كرسي داخل المحل ثم تعدوا عليه بالصفع والضرب المبرح وبعصي خشبية ما تسبب في مقتله.

صرحت النيابة بتشريح جثة الضحية، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت التحريات حول الواقعة.