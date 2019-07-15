"الأب ذبحهم بالساطور أثناء نومهم".. تفاصيل جديدة في مقتل أسرة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت تحريات المباحث، في واقعة مقتل أسرة على يد عائلها بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، عن مفاجأة بعدما تبين أن المتهم استغل استغراقهم في النوم، وتعدى عليهم بالضرب باستخدام "ساطور".

وتبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص (مدرس، سن 38 ، ومُقيم بعقار بدائرة القسم) بقيامه بقتل زوجته " ربة منزل سن 33" ، وأبنائهما الأربعة " تتراوح أعمارهم بين عام ونصف و11 عام " .. وعلل ذلك لوجود خلافات بينه وشخصان (محددان) حول التنقيب عن الآثار بقرية اللاهون بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وتلقيه تهديدات بالإعتداء على زوجته وقتلها وأولاده فى حال توقفه عن الإستمرار فى أعمال التنقيب .. فقرر المبادرة وقتلهم لإعتقاده بجدية تلك التهديدات.

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وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم عاد إلى منزله واستغل إستغراق جميع أفراد الأسرة فى النوم وتعدى عليهم بالضرب بإستخدام آلة حادة (ساطور) فأودى بحياتهم .

بالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة محل الواقعة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تم العثور على الجثث وبها جروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة وعُثر على الأداة المستخدمة بجوار جثة الزوجة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، و إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.