مصر | بسبب "زجاجة مياه غازية".. تجديد حبس 3 لقتلهم ماسح سيارات بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "زجاجة مياه غازية".. تجديد حبس 3 لقتلهم ماسح سيارات بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ماسح سيارات بعد سرقته عبوة مياه غازية بعابدين.

وتعود البداية عندما تلقى الرائد مصطفى البلتاجي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلي، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يعمل في مسح السيارات بالشارع، وبه كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات دلت أنه أثناء قيام المجني عليه بسرقة عبوة مياه غازية من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به واعتدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتوالت النيابة العامة للتحقيق