أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بنقل تبعية ميناء العريش للقوات المسلحة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بنقل تبعية ميناء العريش للقوات المسلحة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 330 لسنة 2019، في عددها الصادر بتاريخ 9 يولية سنة 2019، رقم 27 مكرر (ح).

وجاء في القرار: نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدان تعادل 156.452 م، ناحية محافظة شمال سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات.