أخبار مصر | تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في ختام نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في ختام نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين فى الجلسة الختامية لنماذج محاكاة جامعة عين شمس، بوفد مكون من 25 عضو من أعضاء التنسيقية، ويأتى ذلك بعد مشاركة التنسيقية بحضور حوالي ٦٠ عضوًا فى الجلسات الختامية لكافة نماذج المحاكاة التي نظمتها الجامعة بمشاركة ١٠٥٠ شاب وفتاة من طلابها وهي نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الإتحاد الافريقى، نموذج محاكاة المجلس المحلى، نموذج محاكاة منظمة الامم المتحدة، نموذج محاكاة مجلس الوزراء، نموذج محاكاة مجلس النواب.

ورحب طلاب نماذج المحاكاة بحضور أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وطالبوا بدوام التواصل والدعم منهم، كما أوصوا طلاب النماذج بضرورة تعميم التجربة على كافة الجامعات المصرية.

وشارك في حضور ختام النماذج عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والنواب واساتذة الجامعات ورؤساء الأحياء.