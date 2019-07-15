أخبار مصر | السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء اليونان الجديد ويدعوه لزيارة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء اليونان الجديد ويدعوه لزيارة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع السيد "كرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس وزراء اليونان، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية".

الرئيس السيسي، أكد خلال الاتصال علي قوة العلاقات بين مصر واليونان وما تشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، معرباً عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب.

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وأضاف بسام راضي أن الرئيس قدم خلال الاتصال الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة، سواء في الإطار الثنائي لبحث أوجه التعاون بين البلدين والتشاور تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وذلك تجسيداً للزخم السياسي المُصاحب لتلك الآلية.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني من جانبه خلال الاتصال عن شكره وامتنانه للسيد الرئيس على تهنئته بالفوز في الانتخابات اليونانية ورئاسة الحكومة، مؤكداً اعتزازه بصداقته لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات مع الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، واعتزازه بدورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

كما ثمًن رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال جهود مصر تحت قيادة الرئيس في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن تلك الجهود حققت الاستقرار والأمن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك للقارة الأوروبية.