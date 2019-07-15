أخبار مصر | غادة والي ترد على ٥٢ طلب إحاطة بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي ترد على ٥٢ طلب إحاطة بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل جلسة الرد علي طلبات الإحاطة المقدمة لوزيرة التضامن الاجتماعي والتي بلغت ٥٢ طلب إحاطة مقدمه من ٤٢ نائب، حيث بدأت طلبات الإحاطة بالنائبة جهاد ابراهيم حول شروط قبول طلبات طلبات الأسر البديلة.

وطالبت النائبة باستثناء بعض الأسر المتقدمة لكفالة الاطفال من شرط تعليم الزوج والزوجة، كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة حول عمليات تنقية المستفيدين من الدعم النقدي.

ومن جانبه قدم الدكتور عبدالهادي القصبي التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي علي الموافقة علي قانون العمل الأهلي، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات ووصف القصبي بأنهم قوانين تهم كل فئات المجتمع المصرى.