أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد أوزباكستاني التبادل العلمي في العلوم الشرعية واللغوية مع المراكز البحثية لديهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد أوزباكستاني التبادل العلمي في العلوم الشرعية واللغوية مع المراكز البحثية لديهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد بمكتبه اليوم وفدا من دولة أوزباكستان، حيث ضم الوفد كلا من زيادوف رئيس مركز الإمام البخاري للبحوث العلمية، و أحمدوف نائب مدير خزانة المصادر لأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، و. خامدوف مدير الكاتبية لإدارة مسلمي أوزبكستان، و يوسوفوف مدير مدرسة علم الحديث، و محمديوف مدير قسم النشر لمركز الإمام البخاري للبحوث العلمية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون العلمي المشترك في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف في مجال التحقيق العلمي للمخطوطات، ونقل خبرات علماء الأزهر لدعم الجوانب العلمية للمراكز البحثية بأوزباكستان.

استعرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود العلمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه وإداراته المتنوعة سواء داخل مصر أم خارجها، كما شهد اللقاء عرضا لأبرز أنشطة المجمع وبرامج التوعية اليومية التي تنفذ من خلال وعاظه ومن خلال النشر الإليكتروني عبر موقهع الرسمي المتاح على بوابة الأزهر الشريف أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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وأكد الأمين العام للوفد إن مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر حريص على التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية بدولة أوزبكستان.

كما عرض الوفد نبذة عن مركز الإمام البخاري للبحوث العلمية، ومدرسة علم الحديث وكيفية الدراسة والبحث العلمي في كل منهما، مؤكدين سعادتهم البالغة بوجودهم في أحد مؤسسات الأزهر تلك المؤسسة التاريخية التي نبع من علمها طلاب العلم من مختلف الدول العالم على مر العصور والأزمنة.

وفي نهاية اللقاء أهدى الأمين العام للوفد مجموعة من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع والتي تناقش مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة.