أخبار مصر | هناء سرور تتفقد القوافل الطبية الجراحية بمستشفى أم المصريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هناء سرور تتفقد القوافل الطبية الجراحية بمستشفى أم المصريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، اليوم الاثنين، القافلة الطبية الجراحية التي أقيمت في مستشفي أم المصريين العام، والتي أسفرت عن إجراء عدد 43 عملية جراحية، منها 4 عمليات قسطرة قلب، 7 عمليات عظام كبري، و7 عمليات عظام صغري، و7 عمليات تجميل، 6 عمليات جراحة عامة، 3 عمليات مسالك، 3 حالات بتر، 6 حالات قيصيرية.

كما وجهت بتجهيز خطة لارسال اطباء لتفعيل البروتوكول المشترك بين مديرية الصحة بالجيزة ومستشفي بهية في مجال التدريب.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمتابعة المستمره من اللواء المحافظ أحمد راشد، للقضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.