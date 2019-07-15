أخبار مصر | التضامن: لاصحة لتكريم إحدى مؤسسات المجتمع المدني لصبري نخنوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: لاصحة لتكريم إحدى مؤسسات المجتمع المدني لصبري نخنوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد من مواقع التواصل الاجتماعي تكريم إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية لصبري نخنوخ.

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة التضامن اليوم، أوضح أنه بعد تحقيق قامت به إدارة الجمعيات بالوزارة بشأن الواقعة؛ أكد أنه لاصحة علي الإطلاق لما تم تداوله حيث تبين لإدارة الجمعيات بالوزارة أنه لم يكن هناك تكريم من الأساس، وأن ما نشر من درع أو خطاب بهذا الشأن مفبرك ولا صحة لحدوث الواقعة.

وأكدت الجمعية في خطاب لوزارة التضامن أن قنوات معادية لمصر هي من قامت بنشر هذا التكريم المفبرك؛ لتشويه الجمعيات الأهلية في مصر وتشويه صورتها.