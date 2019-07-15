أخبار مصر | رئيس الآثار الإسلامية يتفقد "مجرى العيون" للوقوف على آخر مستجدات العمل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الآثار الإسلامية يتفقد "مجرى العيون" للوقوف على آخر مستجدات العمل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار أعمال الصيانة الجارية في سور مجرى العيون، استقبلت المنطقة الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في زيارة تفقدية للأعمال الجارية بالمشروع.

ورافق رئيس القطاع الدكتور أحمد مطاوع مدير إدارة تطوير المواقع الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وذلك في حضور عاطف الدباح مساعد الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والمشرف علي مشروع سور مجري العيون، والسيدة سهير قنصوه مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، والدكتور أحمد العادلي مدير عام معاهد الحرف الأثرية، وباسم الأشقر مدير عام شئون مناطق مصر القديمة، وقيادات منطقة مصر القديمة والفسطاط وذلك للوقوف علي أهم المستجدات بالموقع ومناقشة المشاكل والعقبات ووضع الحلول لها.

يذكر أن أعمال تطوير سور مجري العيون والمنطقة المحيطة به تجري على قدم وساق لتحويل المنطقة إلى مزار أثري سياحي عالمي، وذلك في إطار جهود وزارة الآثار لدعم الحركة السياحية ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالأثر.