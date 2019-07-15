شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن ومقرات تظلمات الثانوية العامة بالقاهرة والمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن أماكن ومقرات تظلمات الثانوية العامة، للطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

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كما أعلنت عن فتح باب التظلمات بدءا من غدًا الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة 30 يومًا.

مقرات التظلمات 2019 by Anonymous bH06gKFYy on Scribd