شكرا لقرائتكم خبر عن " الخليج 365" يحذر من التعامل مع صحفية مزعومة تنتحل اسم المؤسسة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر " الخليج 365" قرائه الأعزاء وجميع الجهات الرسمية والأهلية من التعامل مع المدعوة شاهى على ، والتى قامت بانتحال صفة صحفية بالمؤسسة فى محافظة الفيوم ، وأجرت حوارات مع مسئولين على أنها منتسبة لليوم السابع ، وقامت بنشرها على فيس بوك كما قامت بوضع لوجو مزور باسم " الخليج 365" على المواد التى نشرتها.

ويؤكد " الخليج 365" أن المدعوة لا علاقة لها بالمؤسسة من قريب ، أو بعيد محذرا من محاولة إساءة استغلال اسم المؤسسة فى أية أغراض غير مشروعة من قبل هذه الصحفية المزعومة.

وتؤكد مؤسسة الخليج 365، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المدعوة.

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