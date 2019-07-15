" الخليج 365" يحذر من التعامل مع صحفية مزعومة تنتحل اسم المؤسسة بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر " الخليج 365" قرائه الأعزاء وجميع الجهات الرسمية والأهلية من التعامل مع المدعوة شاهى على ، والتى قامت بانتحال صفة صحفية بالمؤسسة فى محافظة الفيوم ، وأجرت حوارات مع مسئولين على أنها منتسبة لليوم السابع ، وقامت بنشرها على فيس بوك كما قامت بوضع لوجو مزور باسم " الخليج 365" على المواد التى نشرتها.
ويؤكد " الخليج 365" أن المدعوة لا علاقة لها بالمؤسسة من قريب ، أو بعيد محذرا من محاولة إساءة استغلال اسم المؤسسة فى أية أغراض غير مشروعة من قبل هذه الصحفية المزعومة.
وتؤكد مؤسسة الخليج 365، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المدعوة.
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