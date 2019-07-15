مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 8 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق نقطة شرطة المنيب" لـ 8 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، لجلسة 8 اغسطس المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامي زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.