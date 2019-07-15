مصر | عاجل.. الحبس سنة مع الشغل والمراقبة لمتهم بحرق سيارة شرطة بحدائق حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحبس سنة مع الشغل والمراقبة لمتهم بحرق سيارة شرطة بحدائق حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها على متهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل ومراقبته لمدة عام، لاتهامه بإحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.